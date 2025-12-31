Treni linea Genova-La Spezia interrotta per investimento mortale

A partire dalle 10.20 di mercoledì 31 dicembre 2025, la linea ferroviaria tra Genova e La Spezia è stata sospesa tra Massa e Carrara a causa di un investimento mortale. La circolazione è interrotta per consentire gli accertamenti delle autorità giudiziarie. La situazione potrebbe influire sui collegamenti ferroviari della zona, con possibili variazioni nelle tempistiche di viaggio.

A partire dalle 10.20 di mercoledì 31 dicembre 2025 la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Massa e Carrara per accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito all'investimento di una persona. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Treni, linea Genova-La Spezia interrotta per investimento mortale Leggi anche: Treni alta velocità, forti ritardi per un investimento mortale in Calabria Leggi anche: Investimento mortale sui binari: ritardi nella viabilità e treni cancellati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lavori in ferrovia: da gennaio treni soppressi e tempi più lunghi; Treni, dal 1° gennaio sulla linea Genova La Spezia modifiche alla circolazione per due mesi; Lavori sulla linea Genova La Spezia, da gennaio meno treni e tempi più lunghi; Treni: lavori sulla linea Genova–La Spezia dal 1° gennaio, modifiche alla circolazione. Lavori sulla linea La Spezia-Genova Brignole, treni ritardati e cancellati: soppressi due Frecciargento per Roma - Le modifiche alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di La Spezia Centrale e Genova Brignole annunciate da Trenitalia ... ilsecoloxix.it

Treni, linea Genova-La Spezia interrotta per investimento mortale - Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: FR 8606 Roma Termini (6:57) - genovatoday.it

Investimento mortale in Toscana, treni in ritardo lungo la linea Genova-La Spezia - Il treno coinvolto è un convoglio a lunga percorrenza da Roma a Genova, con alcune centinaia di passeggeri a bordo. primocanale.it

#Perù È di un morto e 40 feriti il bilancio delle vittime sullo scontro che ha visto coinvolti due treni lungo la linea diretta a #MachuPicchu, nel sud-est del Paese. La persona rimasta uccisa era il macchinista di uno dei due treni. x.com

Sky tg24. . In Perù due treni si sono scontrati frontalmente sulla linea ferroviaria che porta alla cittadella di Machu Picchu. L’incidente ha provocato la morte di un macchinista e il ferimento di almeno 40 persone, tra cui anche turisti stranieri https://shorturl.at - facebook.com facebook

