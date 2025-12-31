Treni Eurostar disagi ancora possibili

Eurostar ha annunciato la ripresa dei collegamenti tra Londra e il continente, dopo l’interruzione causata da un problema tecnico nel tunnel sotto la Manica. Nonostante la ripresa, potrebbero verificarsi ancora dei disagi, pertanto si consiglia di verificare lo stato dei servizi prima di pianificare il viaggio. La compagnia continua a monitorare la situazione per garantire un servizio regolare e sicuro.

7.13 La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico nel tunnel sotto la Manica ha interrotto il traffico dei treni per ore. Ma avverte di possibili disagi. "A causa dell'impatto, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito web ufficiale di Eurostar.

