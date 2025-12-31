Treni Eurostar disagi ancora possibili

Da servizitelevideo.rai.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eurostar ha annunciato la ripresa dei collegamenti tra Londra e il continente, dopo l’interruzione causata da un problema tecnico nel tunnel sotto la Manica. Nonostante la ripresa, potrebbero verificarsi ancora dei disagi, pertanto si consiglia di verificare lo stato dei servizi prima di pianificare il viaggio. La compagnia continua a monitorare la situazione per garantire un servizio regolare e sicuro.

7.13 La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico nel tunnel sotto la Manica ha interrotto il traffico dei treni per ore. Ma avverte di possibili disagi. "A causa dell'impatto, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito web ufficiale di Eurostar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Treni Eurostar, ancora possibili disagi

Leggi anche: Disagi nel tunnel della Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. «Non viaggiate»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Eurostar: «Riprendono tutti i servizi, ma ci sono possibili ritardi e cancellazioni»; Diritti dei passeggeri spiegati: Eurostar avverte di gravi disagi; Eurostar annuncia la ripresa di tutti i servizi, ma possibili ritardi; Il tunnel sotto la Manica riapre parzialmente. I disagi restano.

treni eurostar disagi possibiliEurostar annuncia la ripresa di tutti i servizi, ma "possibili ritardi" - "Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell'impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito web ufficiale di Eurostar ... tg24.sky.it

treni eurostar disagi possibiliEurostar, riprendono tutti i servizi, ma possibili i disagi - La compagnia ferroviaria: «Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto» ... tio.ch

treni eurostar disagi possibiliEurostar: «Riprendono tutti i servizi, ma ci sono possibili ritardi e cancellazioni» - La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato stamattina la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico ha interrotto le operazioni per diverse ore, ma ha avvertito ... ilsole24ore.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.