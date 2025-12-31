Treni Eurostar ancora possibili disagi

Da servizitelevideo.rai.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato il ripristino del servizio tra Londra e il continente, dopo un’interruzione causata da un problema tecnico nel tunnel sotto la Manica. Nonostante la ripresa, potrebbero verificarsi ancora disagi o ritardi. È consigliabile verificare gli aggiornamenti prima di pianificare i propri spostamenti.

7.13 La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico nel tunnel sotto la Manica ha interrotto il traffico dei treni per ore. Ma avverte di possibili disagi. "A causa dell'impatto, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito web ufficiale di Eurostar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Disagi nel tunnel della Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. «Non viaggiate»

Leggi anche: Sciopero treni 21 ottobre: possibili disagi, cosa fare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Eurostar: «Riprendono tutti i servizi, ma ci sono possibili ritardi e cancellazioni»; Diritti dei passeggeri spiegati: Eurostar avverte di gravi disagi; Il tunnel sotto la Manica riapre parzialmente. I disagi restano; Eurostar annuncia la ripresa di tutti i servizi, ma possibili ritardi.

treni eurostar possibili disagiEurostar annuncia la ripresa di tutti i servizi, ma "possibili ritardi" - "Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell'impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito web ufficiale di Eurostar ... tg24.sky.it

treni eurostar possibili disagiEurostar, riprendono tutti i servizi, ma possibili i disagi - La compagnia ferroviaria: «Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto» ... tio.ch

treni eurostar possibili disagiEurostar: «Riprendono tutti i servizi, ma ci sono possibili ritardi e cancellazioni» - La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato stamattina la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico ha interrotto le operazioni per diverse ore, ma ha avvertito ... ilsole24ore.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.