Treni Eurostar ancora possibili disagi

La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato il ripristino del servizio tra Londra e il continente, dopo un’interruzione causata da un problema tecnico nel tunnel sotto la Manica. Nonostante la ripresa, potrebbero verificarsi ancora disagi o ritardi. È consigliabile verificare gli aggiornamenti prima di pianificare i propri spostamenti.

