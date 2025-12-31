Treni circolazione Genova-La Spezia interrotta poi ripresa per investimento mortale

A causa di un investimento mortale tra Genova e La Spezia, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta, causando ritardi e cancellazioni. La circolazione è ripresa alle 14:50, ma i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito aumenti nei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di partire.

Aggiornamento: la circolazione è tornata regolare dalle 14,50. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni.*** A partire dalle 10.20 di mercoledì 31 dicembre 2025 la circolazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Treni, circolazione Genova-La Spezia interrotta (poi ripresa) per investimento mortale Leggi anche: Treni, linea Genova-La Spezia interrotta per investimento mortale Leggi anche: Treni, nuovo weekend di stop: dove verrà interrotta la circolazione, modifiche e cancellazioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lavori in ferrovia: da gennaio treni soppressi e tempi più lunghi; Treni, dal 1° gennaio sulla linea Genova La Spezia modifiche alla circolazione per due mesi; Ferrovia Genova–La Spezia: lavori straordinari e modifiche alla circolazione dal 1° gennaio; Treni: lavori sulla linea Genova–La Spezia dal 1° gennaio, modifiche alla circolazione. Lavori sulla linea La Spezia-Genova Brignole, treni ritardati e cancellati: soppressi due Frecciargento per Roma - Le modifiche alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di La Spezia Centrale e Genova Brignole annunciate da Trenitalia ... ilsecoloxix.it

Investimento mortale in Toscana, treni in ritardo lungo la linea Genova-La Spezia - Il treno coinvolto è un convoglio a lunga percorrenza da Roma a Genova, con alcune centinaia di passeggeri a bordo. primocanale.it

Treni, linea Genova-La Spezia interrotta per investimento mortale - Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: FR 8606 Roma Termini (6:57) - genovatoday.it

#Treni | Linea Genova-Pisa AGGIORNAMENTO: La circolazione permane sospesa tra Massa e Carrara Segui qui i prossimi aggiornamenti: buff.ly/dpG0b3e... #Luceverde x.com

