Tre tool no stress per fare la piega di Capodanno

Selezionare gli strumenti giusti per la piega di Capodanno può semplificare la preparazione e garantire un risultato elegante. Esistono diversi tool di styling accessibili e facili da usare che, senza ricorrere a dispositivi di lusso, consentono di ottenere un'acconciatura curata e originale per la serata di fine anno. Scopri tre soluzioni pratiche e affidabili per un look impeccabile senza stress.

Uno dei dilemmi delle fashioniste è: come fare la piega di Capodanno? In questo ci vengono incontro i tool per lo styling che, anche senza essere Dyson o dispositivi più costosi, permettono di fare una piega perfetta e originale per il veglione. Lisci o mossi, raccolti o sciolti, i capelli devono essere al top per accogliere il 2026 nella veste più glamour possibile. Per la piega di Capodanno bastano questi tre tools. Ci sono tre modi per avere i capelli perfetti questo Capodanno: dai semi raccolti alle onde, passando anche per i dispositivi senza calore. Ecco i più gettonati e pratici: L'hair ribbon: uno degli strumenti più famosi di Tik Tok da usare senza calore, indossarlo umido mentre ci si veste e ci si trucca (o si finisce di preparare per la cena) assicura capelli perfetti.

