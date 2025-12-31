Tre giorni di cultura e musica al Museo archeologico e all’Anfiteatro

In occasione delle festività di inizio anno, il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, il Mitreo e l’Anfiteatro campano organizzano tre giorni di eventi aperti al pubblico. L’offerta include visite guidate e concerti di musica dal vivo, offrendo l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale e storico della zona in un’atmosfera coinvolgente e rispettosa della tradizione.

In occasione delle festività di inizio anno, il Museo archeologico nazionale dell'antica Capua, il Mitreo e l'Anfiteatro campano propongono tre giorni di appuntamenti aperti al pubblico, combinando visite guidate speciali e concerti di musica dal vivo. L'iniziativa, promossa dalla Direzione.

