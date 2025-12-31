Lucio Baldassarri, 75 anni, è deceduto dopo cinque giorni di ricovero presso l'ospedale di Forlì, a seguito dell’investimento avvenuto il giorno di Natale mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente ha coinvolto un veicolo in transito e ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nella città. La sua morte rappresenta un triste episodio nelle festività natalizie, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per i pedoni.

Forlì, 31 dicembre 2025 — Si è spento dopo cinque giorni di lotta tra la vita e la morte Lucio Baldassarri, forlivese di 75 anni, investito da un’auto nel giorno di Natale mentre stava attraversando la strada. L’uomo è deceduto all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dove era stato trasferito d’urgenza subito dopo l’incidente a causa delle gravissime lesioni riportate. Le sue condizioni cliniche erano apparse fin da subito estremamente critiche e, nonostante le cure intensive, il quadro non ha mai mostrato segnali di miglioramento. Il drammatico episodio si è verificato nella tarda mattinata del 25 dicembre lungo viale Roma, una delle arterie più trafficate della città, che collega il centro di Forlì alla direttrice per Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolto sulle strisce a Natale a Forlì: Lucio è morto dopo 5 giorni di agonia

