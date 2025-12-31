Trasportavano ordigni esplosivi per uno spettacolo pirotecnico abusivo | tre persone arrestate

La polizia ha arrestato tre persone a Catania, responsabili di aver trasportato ordigni esplosivi per uno spettacolo pirotecnico abusivo. I fermati sono due fratelli di 25 e 29 anni, figli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici, e un operaio di 28 anni, accusati di detenzione e porto illecito di materiali esplosivi in pubblico.

La polizia ha arresto tre catanesi, due di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni, per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di manufatti esplosivi. Nel corso dell'attività di controllo straordinario del territorio eseguita. La polizia ha scoperto all'interno di un veicolo ordigni per un peso complessivo di oltre 220 kg netti di esplosivo, completi di mortai per la proiezione in alto dei fuochi.

