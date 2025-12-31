Trasloco del mercato Zonari La Comune | Nessun confronto E c' è la proposta alternativa
Il trasloco del mercato del lunedì a Zonari, annunciato da La Comune, sembra imminente, anche se l’ufficialità ancora manca. La proposta prevede lo spostamento delle bancarelle verso l’area dell’Acquedotto, per consentire i lavori di riqualificazione nel centro. La questione resta oggetto di discussione tra le parti coinvolte, riflettendo le diverse opinioni sulla futura collocazione del mercato e le sue implicazioni per la zona.
Il mercato del lunedì si sposta? Probabile. Ma mentre si è in attesa dell'ufficialità (da piazza Travaglio, le bancarelle 'emigrerebbero' verso la zona dell'Acquedotto, per permettere all'area del centro i già decisi lavori di riqualificazione), la questione torna a dividere il mondo della.
Trasloco del mercato, Zonari (La Comune): Nessun confronto. E c'è la proposta alternativa.
