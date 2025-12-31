Trapianti di rene in età pediatrica | numeri da record

Nel 2025, l'Azienda Ospedaliera - Università di Padova ha raggiunto un risultato significativo nel campo dei trapianti di rene in età pediatrica, con 25 interventi completati, tra cui sei da donatore vivente. Questo dato testimonia l’impegno e l’esperienza dell’istituzione nel garantire cure avanzate ai bambini affetti da insufficienza renale, contribuendo a migliorare la qualità di vita dei giovani pazienti e delle loro famiglie.

Numeri da record arrivano dall'Azienda Ospedaliera - Università di Padova Il 2025 si chiude con un risultato di grande rilievo: 25 trapianti di rene in età pediatrica, di cui 6 da donatore vivente. Un dato particolarmente significativo se si considera che, su più di 600 trapianti pediatrici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Trapianti di rene in età pediatrica: numeri da record Leggi anche: Numeri record per il Policlinico di Bari: cento trapianti di cuore nel 2025 Leggi anche: Centro trapianti di rene, 110 interventi realizzati in un anno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trapianti pediatrici. In calo del 19% nel 2013. Operati 131 bambini. Ma 210 ancora aspettano un organo - Sono stati 57 i trapianti di fegato nel 2013 contro i 74 del’anno precedente, 53 quelli di rene a fronte di 60 nel 2012 e 21 quelli di cuore contro i 28 dell’anno prima. quotidianosanita.it Trapianti. Cuore, fegato e rene. In dieci anni quasi 40 mila interventi. I numeri del Centro Nazionale - La sopravvivenza dell'organo a un anno dal trapianto è avvenuta rispettivamente nell'82,5%, ... quotidianosanita.it Trapianti di rene, migliorano sopravvivenza e riabilitazione - Il Centro nazionale trapianti ha pubblicato la nuova edizione della valutazione di qualità dell’attività di trapianto di rene in Italia nel periodo 2002- corriere.it Un’annata straordinaria per il trapianto renale pediatrico Il 2025 si chiude con un risultato di grande rilievo: 25 trapianti di rene in età pediatrica, di cui 6 da donatore vivente. Un dato particolarmente significativo se si considera che, su più di 600 trapianti pediat - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.