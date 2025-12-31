Tramvia incendio sotto il ponte della linea T2 | ripreso il servizio

Dopo l’incendio sotto il ponte della linea T2 di Novoli, avvenuto nella notte, il servizio è stato ripristinato e garantisce il normale funzionamento anche per la notte di Capodanno. La circolazione sulla linea è tornata regolare, assicurando continuità agli spostamenti dei passeggeri. La riapertura conferma l’efficienza delle operazioni di ripristino e la sicurezza della rete tranviaria.

La Linea T2 riprende regolare servizio dopo lo stop causato dall'incendio della scorsa notte al Ponte Hack di Novoli, in tempo da garantire anche gli spostamenti per la notte di Capodanno.La riapertura è possibile dietro pareri tecnici esterni con prescrizioni, quali ad esempio il procedere con.

Tramvia: incendio sotto il ponte, chiuso tratto della T2 - A causa di un incendio sotto il ponte Margherita Hack, avvenuto in tarda serata attorno a mezzanotte, è stato interrotto un tratto della T2: da Redi a Regione sono stati attivi bus sostitutivi. nove.firenze.it

Linea T2: servizio limitato dopo l’incendio al ponte Hack - Ieri sera è stato appiccato un fuoco sotto il ponte Margherita Hack, che ha causato un incendio e causato il blocco della tramvia tra il centro e l'aeroporto. nove.firenze.it

#TramviaFI - A seguito dell’incendio di ieri notte sotto al ponte e al viadotto San Donato, i vigili del fuoco hanno richiesto verifiche tecniche sulla struttura. Il servizio tramvia è quindi sospeso tra le fermate Redi e Novoli-Regione Toscana. Nel tratto non servito d x.com

A Firenze la linea T2 della tramvia da stamattina sarà interrotta tra le fermate di viale Redi e Regione Toscana a causa un incendio che si è sviluppato questa notte sotto al ponte e al viadotto San Donato. Sono intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento m - facebook.com facebook

