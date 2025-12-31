Tramvia incendio sotto il ponte della linea T2 | ripreso il servizio

Da firenzetoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incendio sotto il ponte della linea T2 di Novoli, avvenuto nella notte, il servizio è stato ripristinato e garantisce il normale funzionamento anche per la notte di Capodanno. La circolazione sulla linea è tornata regolare, assicurando continuità agli spostamenti dei passeggeri. La riapertura conferma l’efficienza delle operazioni di ripristino e la sicurezza della rete tranviaria.

La Linea T2 riprende regolare servizio dopo lo stop causato dall’incendio della scorsa notte al Ponte Hack di Novoli, in tempo da garantire anche gli spostamenti per la notte di Capodanno.La riapertura è possibile dietro pareri tecnici esterni con prescrizioni, quali ad esempio il procedere con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

tramvia incendio sotto il ponte della linea t2 ripreso il servizio

© Firenzetoday.it - Tramvia, incendio sotto il ponte della linea T2: ripreso il servizio

Leggi anche: Incendio sotto il ponte della tramvia di Firenze danneggia i cavi della media tensione

Leggi anche: Incendio sotto al ponte a Novoli, stop alla tramvia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Maxi incendio sotto al ponte del San Donato, tramvia interrotta; Incendio sotto al ponte, tramvia interrotta. Attivi bus sostitutivi; Tramvia: incendio sotto il ponte, chiuso tratto della T2; Firenze: incendio al ponte di San Donato, tramvia interrotta. Bus sostitutivi.

tramvia incendio sotto ponteIncendio sotto al ponte, tramvia interrotta. Attivi bus sostitutivi - Incendio sotto al ponte e al viadotto San Donato a Novoli nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre. 055firenze.it

tramvia incendio sotto ponteTramvia: incendio sotto il ponte, chiuso tratto della T2 - A causa di un incendio sotto il ponte Margherita Hack, avvenuto in tarda serata attorno a mezzanotte, è stato interrotto un tratto della T2: da Redi a Regione sono stati attivi bus sostitutivi. nove.firenze.it

tramvia incendio sotto ponteLinea T2: servizio limitato dopo l’incendio al ponte Hack - Ieri sera è stato appiccato un fuoco sotto il ponte Margherita Hack, che ha causato un incendio e causato il blocco della tramvia tra il centro e l'aeroporto. nove.firenze.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.