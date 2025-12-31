Tramvia Firenze incendio al ponte di San Donato | riaperta linea T2 ma convogli lenti

La linea T2 della tramvia di Firenze è stata riaperta dopo l’incendio al ponte di San Donato, avvenuto tra il 30 e il 31 dicembre 2025. Gest Spa ha comunicato che il servizio è stato ripristinato in tempi rapidi, anche se con convogli più lenti, per garantire gli spostamenti in vista della notte di Capodanno. La riapertura consente di riprendere la normale circolazione sulla tratta interessata.

Gest spa fa sapere che la linea T2 della tramvia di Firenze riprende regolare servizio dopo lo stop causato dall'incendio della notte scorsa, fra il 30 e il 31 dicembre 2025, al Ponte Hack di Novoli, in tempo record per garantire anche gli spostamenti per la notte di Capodanno

Incendio sotto al ponte, tramvia interrotta. Attivi bus sostitutivi - Incendio sotto al ponte e al viadotto San Donato a Novoli nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre. 055firenze.it

Tramvia: incendio sotto il ponte, chiuso tratto della T2 - A causa di un incendio sotto il ponte Margherita Hack, avvenuto in tarda serata attorno a mezzanotte, è stato interrotto un tratto della T2: da Redi a Regione sono stati attivi bus sostitutivi. nove.firenze.it

