Tragedia sulle strade della Val di Non | addio ad Anna Rosa Pedrotti

Un grave incidente stradale si è verificato a Sanzeno, in Val di Non, provocando la perdita della vita di Anna Rosa Pedrotti, 86 anni. La donna, molto conosciuta e stimata nella comunità, è deceduta martedì 30 dicembre lungo la strada provinciale 24. L’incidente ha suscitato grande dolore nella zona, lasciando un vuoto tra familiari, amici e residenti.

Si chiamava Anna Rosa Pedrotti, aveva 86 anni ed era una figura molto conosciuta e stimata in Val di Non la donna che ha perso la vita nel grave incidente stradale avvenuto martedì 30 dicembre a Sanzeno, lungo la strada provinciale 24. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana avrebbe perso il controllo dell'auto affrontando una curva: il mezzo si è ribaltato, andando a schiantarsi contro le rocce ai margini della carreggiata. A seguito dell'impatto, la donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. I soccorsi sono arrivati tempestivamente con l' elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma per Anna Rosa Pedrotti non c'è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul posto.

