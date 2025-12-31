Tragedia di Pietracatella | ‘Non si esclude l’avvelenamento’ Giovanni Di Vita esce dalla rianimazione

Giovanni Di Vita, padre di Sara Di Vita, lascia la rianimazione dopo le gravi condizioni legate alla vicenda di Pietracatella. La sua salute sta migliorando, mentre si continua a indagare sull’origine dell’intossicazione alimentare che ha coinvolto anche la madre, Antonella Di Ielsi. La tragedia ha scosso la comunità locale, con il sospetto di un possibile avvelenamento ancora da chiarire.

Migliorano le condizioni del padre di Sara Di Vita. Giovanni Di Vita è stato trasferito dal reparto di rianimazione a un reparto ordinario il padre di Sara Di Vita, la 15enne morta insieme alla madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, in seguito a una gravissima intossicazione alimentare avvenuta a Pietracatella, in provincia di Campobasso. A renderlo noto è l’Istituto Spallanzani, che ha spiegato come il miglioramento clinico dell’uomo abbia consentito il trasferimento, pur restando sotto stretto monitoraggio medico. Padre e figlia, fanno sapere i sanitari, continuano a essere assistiti e supportati anche da un’équipe psicologica, considerato il pesantissimo impatto emotivo della tragedia che ha colpito la famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

