Tragedia di fine anno nel salernitano | neonato di 2 mesi muore nella culla

Una tragedia ha colpito Giffoni Valle Piana alla fine dell’anno, con la morte di un neonato di soli due mesi. L’evento ha sconvolto la comunità locale, portando con sé profonde riflessioni sul lutto e sulla sicurezza. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause di questa perdita improvvisa, mentre familiari e vicini cercano conforto in un momento così difficile.

Una tragedia ha segnato le ultime ore dell'anno a Giffoni Valle Piana, lasciando una comunità intera sotto shock. Amir, un neonato di appena due mesi, è stato trovato senza vita nella sua culla all'interno dell'abitazione di famiglia. Inutili i soccorsi: per il piccolo non c'era ormai più nulla.

