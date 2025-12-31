Tragedia di fine anno | gli esplode un petardo in mano e muore per emorragia

Un uomo di circa 40 anni è deceduto in provincia di Roma, ad Acilia, dopo che un petardo gli è esploso in mano. L’incidente è avvenuto in via Corte Maggiore 19, vicino al litorale romano. La vittima ha riportato un’emorragia grave e non ha potuto essere salvata. L’evento evidenzia i rischi associati all’uso di materiale pirotecnico durante le festività di fine anno.

Un uomo di circa 40 anni, è morto dopo che un petardo gli è esploso in mano. La tragedia è avvenuta in provincia di Roma, ad Acilia, in via Corte Maggiore 19, poco distante dal litorale romano. La vittima sarebbe deceduta per una grave emorragia provocata dall'amputazione della mano.

