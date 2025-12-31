Tragedia alle grotte di San Canziano | muore un sub durante un’immersione

Una tragedia si è verificata ieri nelle grotte di San Canziano in Slovenia, dove un sub è morto durante un’immersione. L’incidente è avvenuto mentre lo speleosub si trovava all’interno di un sifone. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e garantire la sicurezza delle future esplorazioni.

Una tragedia si è consumata ieri nelle grotte di San Canziano in Slovenia: uno speleosub è rimasto bloccato in un sifone durante un'esplorazione subacquea. Purtroppo l'uomo non è riuscito a risalire in superficie ed è deceduto.

