Tragedia a Taranto 19enne partorisce un feto morto alla 36ª settimana | famiglia presenta denuncia
Una giovane di 19 anni a Taranto ha partorito un feto morto alla 36ª settimana di gravidanza, in seguito a complicazioni come preeclampsia e distacco di placenta. La famiglia ha presentato una denuncia, chiedendo chiarimenti sulle cause di questa tragedia. L’evento solleva questioni sulla gestione delle emergenze ostetriche e sulla tutela della salute materno-infantile.
Una 19enne alla 36ª settimana ha partorito un feto morto all’ospedale di Taranto dopo una grave preeclampsia e un improvviso distacco di placenta. Inutili l’intervento d’urgenza e la rianimazione. Familiari presentano denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
