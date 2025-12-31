Tragedia a Taranto 19enne partorisce un feto morto alla 36ª settimana | famiglia presenta denuncia

Una giovane di 19 anni a Taranto ha partorito un feto morto alla 36ª settimana di gravidanza, in seguito a complicazioni come preeclampsia e distacco di placenta. La famiglia ha presentato una denuncia, chiedendo chiarimenti sulle cause di questa tragedia. L’evento solleva questioni sulla gestione delle emergenze ostetriche e sulla tutela della salute materno-infantile.

