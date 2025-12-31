Tragedia a Sassari morto un operaio durante la manutenzione all’impianto elettrico

Un incidente sul lavoro si è verificato a Sassari, causando la morte di un operaio di 56 anni. L’uomo era impegnato in attività di manutenzione presso un impianto elettrico all’interno di un magazzino. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro a Sassari. Un operaio 56enne ha perso la vita mentre era impegnato in un magazzino per lo stoccaggio delle merci. L'uomo si stava occupando di manutenzioni all'impianto elettrico ed era in quota a bordo di un cestello. Durante una manovra del mezzo elevatore è rimasto schiacciato contro una trave.

