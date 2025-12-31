Tragedia a Mormanno trattore finisce in una scarpata | morto agricoltore di 67 anni

Un incidente a Mormanno, in provincia di Cosenza, ha causato la morte di un agricoltore di 67 anni. Durante il rientro a casa, il trattore su cui viaggiava è finito in una scarpata. L’intervento dei soccorritori non ha potuto salvare l’uomo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità locali, che stanno conducendo le indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente a Mormanno durante il rientro a casa. Un agricoltore di 67 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il trattore in una scarpata a Mormanno, in provincia di Cosenza. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, 30 dicembre, mentre l’uomo stava facendo ritorno a casa al termine di una giornata di lavoro nei terreni di proprietà, trascorsa insieme al figlio. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, che è finito in un burrone, trascinandolo per diverse decine di metri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Mormanno, trattore finisce in una scarpata: morto agricoltore di 67 anni Leggi anche: Precipita col trattore in una scarpata a Cosenza, morto agricoltore di 67 anni Leggi anche: Finisce col trattore in una scarpata: morto sul colpo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tragedia a Mormanno, un 67enne cade in una scarpata e muore - La fatalità ha voluto che perdendo il controllo del mezzo, lo abbia trascinato con sé per una trentina di metri ... cosenzachannel.it

Tragedia nella notte sul Pollino: trattore precipita in una scarpata, morto un agricoltore di 67 anni - MORMANNO (CS) – Un episodio di cronaca ha scosso nella notte il territorio nel Pollino, in provincia di Cosenza. quicosenza.it

Finisce col trattore in una scarpata: morto sul colpo - Canossa (Reggio Emilia), 29 ottobre 2025 – Tragedia nel pomeriggio di oggi a Canossa, in località Castello, in provincia di Reggio Emilia, dove è avvenuto un infortunio agricolo mortale. ilrestodelcarlino.it

TRAGEDIA NELLA CASA CIRCONDARIALE DI TARANTO: IMPRENDITORE CINQUANTATREENNE TROVATO SENZA VITA Un drammatico rinvenimento ha segnato la serata di venerdì all'interno del carcere di Taranto, dove un detenuto di 53 anni è stato t - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.