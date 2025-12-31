Traffico Roma del 31-12-2025 ore 19 | 30

Il traffico a Roma alle ore 19:30 del 31 dicembre 2025 risulta ancora regolare, con alcune modifiche alla viabilità legate alle celebrazioni di San Silvestro. La città si prepara alle iniziative serali, tra cui il concerto in Circo Massimo. Sono state adottate misure come la chiusura di alcune strade e l’attivazione della ZTL nel centro. Le ultime corse di metro e bus sono prolungate o anticipate, garantendo comunque servizi adeguati per la serata.

Luceverde Roma Buonasera nessuna novità rispetto al precedente collegamento il traffico resta regolare sulle strade romane la città si prepara la notte di San Silvestro diverse iniziative tra queste spicca il concerto in programma Circo Massimo questa sera che salire sul palco Alessandra Amoroso Fabri Fibra e te nun hai i primi provvedimenti alla viabilità Sono scattati ieri sera è da stamani chiusa via dei Cerchi nel pomeriggio chiuse anche le altre strade circostanti la grande arena romana ricordiamo che proprio per San Silvestro è prevista l'attivazione della ZTL del centro e del Tridente dalle 6:30 di mattina in terracotta mente tutto il primo gennaio il giorno di capodanno giovedì primo gennaio è l'apertura del Barco del centro e verrà alle 18 mentre il via libera per quello del Tridente ci sarà 20 da segnalare inoltre che oggi le ultime corse della metro saranno prolungate le 2:30 di notte per quanto riguarda il bus e si fermeranno le 21 ma con alcune eccezioni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

