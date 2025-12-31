Alle ore 18:30 del 31 dicembre 2025, il traffico a Roma risulta nella norma, con un volume moderato sulle principali strade. La città si prepara alle celebrazioni di San Silvestro, tra iniziative e eventi, tra cui il concerto al Circo Massimo. Sono in vigore alcune restrizioni alla viabilità e la ZTL centrale sarà attiva dalle prime ore del mattino fino all’Epifania. Le ultime corse di metro, bus e tram sono prolungate fino a tarda notte.

Luceverde Roma Buonasera volume di traffico registrati nella norma sulle strade romane la città si prepara quindi alla notte di San Silvestro diverse le iniziative messe in campo da Roma capitale circa 120 su tutto l'internet tra queste spicca il concerto in programma al Circo Massimo Questa sera ti vedrà salire sul palco Alessandra Amoroso Fabri Fibra e te nun hai i primi provvedimenti e la viabilità sono Scattate ieri sera da stamani chiusa Mi ricerchi è ancora chiuso e poi circostanti ricordiamo che proprio a San Silvestro è prevista l'attivazione della ZTL del centro e del Tridente dalle 6:30 di mattina altamente a tutto il primo gennaio il giorno di capodanno l'apertura del Varco del centro verrà alle 18 mentre il via libera per quello del Tridente ci sarà alle 20 da segnalare inoltre che oggi le ultime corse della metro saranno prolungate le 2:30 di notte per quanto riguarda bus e tram e si fermeranno alle 21 ma con alcune eccezioni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-12-2025 ore 18:30

Leggi anche: Traffico Roma del 31-10-2025 ore 18:30

Leggi anche: Traffico Roma del 31-12-2025 ore 07:30

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Oggi divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome”; Capodanno diffuso, modifiche alla sosta e alla viabilità; Strade chiuse a Roma il 27 e il 28 dicembre; Capodanno Cagliari: come cambia il traffico dal 30 dicembre all'1 gennaio.

Traffico Roma del 31-12-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma mercoledì 31 dicembre Buongiorno Bentrovati Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sul fronte del traffico lungo la rete viaria ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 31-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati mercoledì 31 dicembre traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria laziale nessuna segnalazione di rilievo ... romadailynews.it

Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni - La situazione del traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026 con le previsioni per Capodanno sulle principali strade e autostrade. sicurauto.it