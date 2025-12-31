Traffico Roma del 31-12-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 31 dicembre 2025 alle 16:30 si presenta regolare, con alcune deviazioni dovute alla gara We Run Rome e alle chiusure temporanee in zona centro. Sono in atto modifiche alla viabilità e alle linee di trasporto pubblico, prolungamenti delle corse delle metropolitane e restrizioni per il Capodanno. La città si prepara alle celebrazioni con iniziative e misure di sicurezza, tra cui il divieto di petardi fino al 6 gennaio.

Luceverde Roma pomeriggio traffico regolare sulle strade romane di queste ore la gara podistica We run Rome quattordicesima edizione X 10 km di corsa che attraversa tutto il centro storico con per te se arrivo le Terme di Caracalla Gessate via Luigi Petroselli Piazza Venezia via del Corso Piazza di Spagna coinvolta anche la zona del Pincio di Villa Borghese via del Tritone alcune strade dell'esquilino e del cerio ancora interdizioni il traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico A tal proposito da segnalare che oggi le ultime corse delle metropolitane saranno prolungate alle 2:30 di notte a quanto riguarda il bus e tram si fermeranno le 21 Ma alcune eccezioni la città si prepara quindi è la notte di San Silvestro diverse le iniziative messe in campo da Roma Capitale con circa 120 su tutto l'Inter Land tra queste spicca il concerto in programma al Circo Massimo stasera che vedrà salire sul palco Alessandra Amoroso Fabri Fibra è tanta dai i primi provvedimenti la viabilità sono scappati ieri sera da stamani chiusa via dei Cerchi poi nel pomeriggio ancora chiuse le strade circostanti La Romana ricordiamo per San Silvestro è prevista l'attivazione delle ZTL del centro e del Tridente dalle 6:30 del mattino ininterrottamente a tutto il primo gennaio il giorno di capodanno giovedì primo gennaio l'apertura del Marco del centro verrà alle 18 mentre il via libera per quello del Tridente ci sarà alle 20 ricordiamo infine l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri e proibisce l'utilizzo di petardi Botti artifizi pirotecnici su tutto il territorio di Roma Capitale da oggi a tutto il 6 gennaio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

