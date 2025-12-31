Traffico Roma del 31-12-2025 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 31 dicembre 2025 alle 14:30 si presenta regolare, con alcune segnalazioni di incidente sulla Tiburtina e deviazioni per la gara podistica

Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati traffico regolare nessuna segnalazione degli Avo sul Raccordo Anulare mentre la polizia locale Ci segnala qualche problema sulla Tiburtina per un incidente avvenuto all'altezza di via Lanciano Ci troviamo nella zona di Rebibbia oggi pomeriggio a partire dalle 14 l'attesa gara podistica We run Rome quattordicesima edizione X 10 km di corsa che attraverserà tutto il centro storico con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla previste naturalmente interdizioni temporanee per il traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico a proposito di trasporto pubblico da segnalare che oggi le ultime corse delle metropolitane saranno prolungate alle 2:30 della notte per quanto riguarda bus e tram queste si fermeranno alle 21 ma con alcune eccezioni la città si prepara quindi la notte di San Silvestro diverse le iniziative messe in campo da Roma Capitale tra queste spicca il concerto in programma al Circo Massimo questa che vedrà salire sul palco Alessandra Amoroso Fabri Fibra e tananaj i primi provvedimenti alla viabilità sono Scattate ieri sera da stamani è chiusa via dei Cerchi poi nel pomeriggio resteranno chiuse anche le altre strade ricordiamo infine l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri che proibisce l'utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio di Roma Capitale da oggi fino a tutto il 6 gennaio maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

