Traffico Roma del 31-12-2025 ore 11 | 30

Il traffico a Roma si presenta attualmente scorrevole lungo tutta la rete cittadina. Un incidente a Tomba di Nerone ha causato la chiusura di via di Grottarossa, con conseguenti deviazioni. Oggi, in vista della notte di San Silvestro, sono previste diverse iniziative e modifiche alla viabilità, tra cui il prolungamento delle corse delle metropolitane e chiusure temporanee di alcune strade principali. Per aggiornamenti dettagliati si consiglia di consultare il sito ufficiale Roma.

Luceverde Roma Buongiorno di nuovo Ben trovati ti mantiene il regolare quindi scorrevole il traffico lungo l'intera rete viaria cittadina nessuna segnalazione sulla raccordo anulare nei sulle console un'unica notizia dalla polizia locale si tratta di un incidente avvenuto a Tomba di Nerone incidente che sta bloccando ancora il traffico in via di Grottarossa la strada è chiusa all'altezza di via Collegio oggi pomeriggio a partire dalle 14 l'attesa gara podistica We run Rome quattordicesima edizione X 10 km di corsa corsa che attraverserà tutto centro storico con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla interessate via Luigi Petroselli Piazza Venezia via del Corso Piazza di Spagna con volta anche la zona del Pincio di Villa Borghese via del Tritone e alcune strade dell'esquilino e del Celio il tutto Dovrebbe concludersi entro le 15:30 previste Naturalmente interdizioni per il traffico e deviazioni per le linee del trasporto può E a proposito di trasporto pubblico da segnalare che oggi le ultime corse delle metropolitane saranno prolungate alle 2:30 di notte per quanto riguarda bus e tram questi si fermeranno alle ore 21 ma con alcune eccezioni la città si prepara quindi alla notte di San Silvestro diverse le iniziative messe in campo da Roma Capitale con circa 120 in tutto l'internet per queste iniziative spicca il concerto in programma al Circo Massimo questa sera che vedrà salire sul palco Alessandra Amoroso Fabri Fibra e tananai i primi provvedimenti alla viabilità Sono scattati ieri da stamani Scusa via dei Cerchi poi nel pomeriggio resteranno chiuse anche le altre strade maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-12-2025 ore 11:30

Leggi anche: Traffico Roma del 31-10-2025 ore 11:30

Leggi anche: Traffico Roma del 31-12-2025 ore 07:30

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

We Run Rome, si corre il 31 dicembre: percorsi e strade chiuse; Capodanno diffuso, modifiche alla sosta e alla viabilità; Capodanno Cagliari: come cambia il traffico dal 30 dicembre all'1 gennaio; Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni.

Traffico Roma del 31-12-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma Buongiorno di nuovo Ben trovati ti mantiene il regolare quindi scorrevole il traffico lungo l'intera rete viaria cittadina nessuna ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 31-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati mercoledì 31 dicembre traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria laziale nessuna segnalazione di rilievo ... romadailynews.it

Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni - La situazione del traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026 con le previsioni per Capodanno sulle principali strade e autostrade. sicurauto.it