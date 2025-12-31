Traffico Roma del 31-12-2025 ore 07 | 30

Il traffico a Roma il 31 dicembre 2025 alle 07:30 è generalmente tranquillo, con alcuni rallentamenti sul raccordo anulare e in tangenziale, soprattutto tra la stazione Tiburtina e l’uscita per le Valli. Sono previste interdizioni per eventi pubblici e manifestazioni, tra cui la gara podistica e il concerto al Circo Massimo. La viabilità e il trasporto pubblico subiranno modifiche, con prolungamenti delle corse e deviazioni temporanee, in vista dei festeggiamenti di Capodanno

Luceverde Roma mercoledì 31 dicembre Buongiorno Bentrovati Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sul fronte del traffico lungo la rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo anulare con qualche rallentamento in tangenziale Tra la stazione Tiburtina e l'uscita per via delle Valli Conca d'Oro in direzione dello Stadio Olimpico oggi pomeriggio a partire dalle 14 l'attesa gara podistica We run bomba quattordicesima edizione X 10 km di gara che attraverserà tutto il centro storico con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla interessate via Luigi Petroselli Piazza Venezia via del Corso Piazza di Spagna coinvolta anche la zona del Pincio di Villa Borghese via del Tritone alcune strade dell'esquilino e del Celio il tutto Dovrebbe concludersi entro le 15:30 previste in mente interdizioni per il traffico e deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico e a proposito di trasporto pubblico da segnalare che oggi le ultime corse delle metropolitane saranno prolungate alle 2:30 della notte Guarda bus e tram si fermeranno alle 21 orario delle ultime partenze da capolinea ma con alcune eccezioni la città si prepara quindi alla notte di San Silvestro diverse le iniziative messe in campo da capitale oltre la manifestazione podistica con circa 100 eventi in tutta la città su tutti spicca al concerto in programma al Circo Massimo questa sera che vedrà salire sul palco Alessandra Amoroso Fabri Fibra e tananai primi provvedimenti alla viabilità Sono scattati ieri sera da stamani chiusa via dei Cerchi poi nel pomeriggio resteranno chiuse anche le altre strade circostanti la grande arena romana ricordiamo infine l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri che proibisce l'utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio di Roma Capitale da oggi a tutto Sei maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma.

