Traffico Lazio del 31-12-2025 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 31 dicembre 2025, il traffico nel Lazio presenta volumi moderati. La provincia di Frosinone mantiene la chiusura della superstrada Sora-Cassino fino al 12 gennaio, con deviazioni sulla provinciale 259. A Roma, diverse iniziative per la notte di San Silvestro, tra cui il concerto al Circo Massimo, si svolgono in un contesto di viabilità temporaneamente modificata. La situazione è monitorata in collaborazione con le autorità locali.

luce verde Lazio Buonasera volumi di traffico non particolarmente elevati nella regione proroga fino al 12 gennaio dei lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 Roma si prepara la notte di San Silvestro diverse le messe in campo da Roma capitale oltre alla manifestazione podistica con circa 100 eventi in tutta la città tra tutti spicca il concerto in programma al Circo Massimo questa sera che vedrà salire sul Alessandra Amoroso Fabri Fibra e tananai i primi provvedimenti e la viabilità Sono scattati ieri sera da stamani chiusa Infatti via dei Cerchi poi nel pomeriggio ancora chiuse le altre strade circostanti la grande Reina Maria Barbera Taormina è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

