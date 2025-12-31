Traffico Lazio del 31-12-2025 ore 09 | 30

Il traffico sulla rete viaria laziale alle 09:30 del 31 dicembre risulta generalmente scorrevole, con nessuna segnalazione di rilievo. Si registrano alcuni incolonnamenti sul Raccordo Anulare di Roma, in particolare tra l’uscita per la Nomentana e il bivio per la Roma L’Aquila. Le condizioni meteorologiche sono complessivamente buone, anche se si segnalano nebbia, foschia e qualche gelata nelle zone pianeggianti e montuose del territorio.

Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati mercoledì 31 dicembre traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria laziale nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento lungo le principali direttrici che attraversano il territorio unica notizia di rilievo un incidente avvenuto a Roma sul Raccordo Anulare Attenzione ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra l'uscita per la Nomentana il bivio per la Roma L'Aquila Buone le condizioni del tempo su tutta la regione Ma ciò non esclude la formazione di nebbia e foschia e nelle pianure del basso Lazio e qualche gelata sui percorsi Montani e pedemontani dei volsini del termine dei Monti ernici Simbruini sul raccordo Viterbo Terni attenzione ai lavori tra Orte e l'uscita di Soriano nel Cimino si transita su carreggiate e ridotte in provincia di Frosinone prorogati al 12 di gennaio e lavori sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazione Fossil strada provinciale è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

