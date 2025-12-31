A pochi giorni dal Capodanno, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 1600 botti di tipo Cobra tra Napoli e provincia, arrestando tre persone. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza pubblica durante le festività. Il sequestro evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto alla vendita e al possesso illecito di materiale esplodente.

Tempo di lettura: 2 minuti A poche ore dal Capodanno sequestro di botti e arresti tra Napoli e provincia: oltre 1600 candelotti Cobra sono stati trovati dai carabinieri e tre persone sono state arrestate. Il primo colpo ieri sera, nel quartiere Soccavo di Napoli. V. N. e R. M., sono stati sorpresi in viale Traiano a vendere 10 candelotti esplosivi “Rambo”, un nome diverso per indicare un prodotto identico ai Cobra. Nella loro autovettura, parcheggiata in viale Catone, altri 1298 artifizi dello stesso tipo, alcuni con nomi differenti ma stessa carica. 45 chili di polveri, sufficienti a smembrare il veicolo che li custodiva e tutto quello che era nel raggio di 10 metri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tra Napoli e provincia sequestrati 1600 botti ‘Cobra’: tre arresti

Leggi anche: Napoli e Provincia: Antidroga nella provincia partenopea, nove arresti. Tra i sequestri, stupefacenti trovati in una lavatrice e in un reggiseno

Leggi anche: Sequestrati rifiuti e scarpe contraffatte tra Napoli e provincia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capodanno a Napoli, maxi sequestro di botti illegali: arrestate 3 persone; Raffica di sequestri di “Rambo” e “Cobra”: comincia l'intervento per il Capodanno sicuro.

Tra Napoli e provincia sequestrati 1600 botti 'Cobra', tre arresti - A poche ore dal Capodanno sequestro di botti e arresti tra Napoli e provincia: oltre 1600 candelotti Cobra sono stati trovati dai carabinieri e tre persone sono state arrestate. ansa.it