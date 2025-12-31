Tra le vaste tenute del ducato di Cornovaglia, fattorie storiche e investimenti nel sociale contribuiscono a generare rendite significative. Essere l’erede al trono del Regno Unito implica, oltre ai ruoli istituzionali, la gestione di un complesso patrimonio economico. La capacità di amministrare con equilibrio e responsabilità rappresenta un aspetto fondamentale di questa posizione, che va oltre i tradizionali protocolli.

Essere l'erede al trono del Regno Unito non è solo una questione di protocolli e tiare. Si tratta di saper gestire un immenso impero economico. I conti in tasca al principe William e a Kate Middleton per il 2025 sono stati appena svelati e parlano chiaro: il bilancio del ducato di Cornovaglia gode di ottima salute. Tra tenute storiche e investimenti lungimiranti, il portafoglio della coppia reale si conferma solido, garantendo ai principi di Galles le risorse necessarie per sostenere la loro vita pubblica e privata, tra impegni ufficiali e la crescita dei tre figli, George, Charlotte e Louis.

Tra le vaste tenute del ducato di Cornovaglia, fattorie storiche e investimenti nel sociale, il patrimonio dei principi del Galles ha generato rendite record

