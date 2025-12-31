Tra bolle giochi sorprese e magie ad Ancona arriva la Befana sotto l' albero

A Ancona si avvicina l’appuntamento con “Befana sotto l’albero”, un evento pensato per famiglie e bambini. Tra giochi, sorprese e momenti di magia, questa iniziativa si svolge prima di Capodanno, offrendo un’occasione di aggregazione e divertimento. Un'occasione per vivere insieme un momento tradizionale, con attenzione all’organizzazione e alla convivialità.

ANCONA – Non è ancora Capodanno eppure, per motivi organizzativi e non solo, già si pensa alla Befana.Per la gioia dei grandi, ma soprattutto dei piccini, l'evento del 6 gennaio avrà luogo quest'anno in piazza Roma dalle 17. Ad accogliere il pubblico la stessa Befana, interpretata da Giorgia di.

