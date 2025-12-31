Domani si svolge la seconda tappa della Tournée dei 4 Trampolini a Garmisch-Partenkirchen, evento che apre le competizioni del 2026. La gara vedrà gli accoppiamenti del sistema KO, un formato che determina i confronti diretti tra gli atleti. Nonostante Stephan Embacher non abbia superato le qualificazioni, ha stabilito il record del trampolino con un salto di 145,5 metri, aggiungendo un elemento di interesse alla competizione.

Domani ci sarà la seconda gara della Tournée dei 4 Trampolini, che entrerà nel 2026 con Garmisch-Partenkirchen e Stephan Embacher che, pur non vincendo la qualificazione, ha stabilito il record del trampolino con 145,5 metri. Partirà da leader Domen Prevc, e lo sloveno è candidato numero uno a portare a casa sia questa ulteriore prova che l’intera Tournée, in quella che è la naturale prosecuzione della Coppa del Mondo e di ciò che accade in quel contesto. Diversi gli scontri da tenere in considerazione, soprattutto nella parte centrale: spiccano Sundal-Sato, Kot-Lindvik, Paschke-Geiger (a proposito, fa piacere rivederlo competitivo per gareggiare a buoni livelli), ma anche Ryoyu Kobayashi-Koudelka, seppur la differenza ci sia e anche evidente, può dare indicazioni di vario genere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen 2026: gli accoppiamenti del sistema KO system

Leggi anche: Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025: gli accoppiamenti e il sistema KO system

Leggi anche: Tournée dei 4 trampolini 2026, Garmisch-Partenkirchen: il tradizionale Neujahrsspringen

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | azzurri per superare il taglio; Tournée dei 4 trampolini 2026 Garmisch-Partenkirchen | il tradizionale Neujahrsspringen; Tournée 4 Trampolini oggi Garmisch-Partenkirchen | orario qualificazioni tv streaming; LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | azzurri per superare il taglio Si comincia dalle 16.00.

LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: azzurri per superare il taglio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della qualificazione della seconda gara della Tournée ... oasport.it