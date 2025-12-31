Tournée 4 Trampolini | Domen Prevc svetta anche in qualificazione a Garmisch-Partenkirchen italiani out

Domen Prevc si conferma protagonista nella seconda prova della Tournée dei 4 Trampolini a Garmisch-Partenkirchen, dominando anche nelle qualificazioni. Gli atleti italiani non sono riusciti a qualificarsi, mentre Prevc si posiziona in testa con prestazioni solide e costanti. L’evento prosegue con attenzione verso le prossime sfide, mentre gli appassionati seguono con interesse i risultati delle qualificazioni e le speranze di qualificazione alle finali.

Domen Prevc non si ferma e vince senza nessun tipo di problema anche la qualificazione della seconda prova della Tournée dei 4 Trampolini, in quel di Garmisch-Partenkirchen. Dopo aver vinto la gara di Oberstdorf, lo sloveno ripete la propria performance di rilievo anche nella qualificazione del secondo trampolino tedesco, nel quale poco c'è da fare in relazione agli avversari. Cambiano varie volte le stanghe, non il Prevc-dominio con 150.6 punti realizzati a seguito di un salto di grande valore tecnico pur nei 139.5 metri di misura. Seconda e terza posizione occupate dagli austriaci, con Jan Hoerl a precedere Stephan Embacher.

