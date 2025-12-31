Tour de Ski oggi Dobbiaco 2025 | orari 5 km mass start tv startlist streaming

Oggi a Dobbiaco si disputano i 5 km in partenza mass start del Tour de Ski 2025. L’evento rappresenta l’ultima gara di sci di fondo di alto livello dell’anno, offrendo un’occasione importante per gli appassionati di seguire le fasi finali della competizione. Di seguito, tutte le informazioni su orari, startlist, copertura televisiva e streaming per seguire l’appuntamento.

Quella di oggi al Tour de Ski, oltre a essere l’ultima gara di alto livello di sci di fondo del 2025, sarà anche una competizione del tutto particolare. La 5 km Mass Start di Dobbiaco, al di là della tecnica libera, si disputerà secondo un format nuovo e che farà senz’altro discutere. La concorrenza, sia nell’evento maschile che in quello femminile, non partirà tutta assieme, ma lo farà a blocchi di quattro batterie. La vittoria andrà al o alla fondista più veloce nell’arco di tutta la competizione. All’atto pratico, in sostanza, somiglia molto alle fasi a eliminazione diretta delle sprint, solo che stavolta non ci sono passaggi in semifinale o in finale, ma un risultato secco, diretto. 🔗 Leggi su Oasport.it

