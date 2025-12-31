Tour de Ski oggi 31 dicembre Dobbiaco 2025 | orari 5 km mass start tv startlist streaming

Oggi, 31 dicembre, si svolge a Dobbiaco l’ultima tappa del Tour de Ski 2025, con la 5 km mass start. La gara rappresenta un momento importante per lo sci di fondo, offrendo agli appassionati un’occasione di vedere i migliori atleti in azione. Di seguito, orari, startlist, modalità di visione in TV e streaming per seguire l’evento in modo completo e informato.

Quella di oggi al Tour de Ski, oltre a essere l’ultima gara di alto livello di sci di fondo del 2025, sarà anche una competizione del tutto particolare. La 5 km Mass Start di Dobbiaco, al di là della tecnica libera, si disputerà secondo un format nuovo e che farà senz’altro discutere. LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI ALLE 11.30 E ALLE 14.30 La concorrenza, sia nell’evento maschile che in quello femminile, non partirà tutta assieme, ma lo farà a blocchi di quattro batterie. La vittoria andrà al o alla fondista più veloce nell’arco di tutta la competizione. All’atto pratico, in sostanza, somiglia molto alle fasi a eliminazione diretta delle sprint, solo che stavolta non ci sono passaggi in semifinale o in finale, ma un risultato secco, diretto. 🔗 Leggi su Oasport.it

