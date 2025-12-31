Tour de Ski 2026 Gus Schumacher vince la 5 km tl mass start in batterie Pellegrino e Barp in top 20 a Dobbiaco

Al Tour de Ski 2026 di sci di fondo, Gus Schumacher si aggiudica la vittoria nella 5 km in tecnica libera in batterie, mentre Pellegrino e Barp si classificano tra i primi venti a Dobbiaco. La terza tappa vede l’adozione di un nuovo formato, con partenza in linea e classifiche basate sui tempi complessivi delle batterie. L’evento, valido per la Coppa del Mondo, coinvolge 102 atleti suddivisi in quattro serie.

La terza tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo, propone il nuovo format dell a 5 km in tecnica libera maschile con partenza in linea in batterie: a Dobbiaco i 102 atleti vengono suddivisi in 4 serie ed alla fine la classifica finale viene stilata confrontando i tempi delle varie heat. La seconda batteria è la più veloce, tanto che i primi sette della classifica finale appartengono alla stessa heat: vince lo statunitense Gus Schumacher in 9'35?4, precedendo in volata l'austriaco Benjamin Moser, secondo a 0?2, ed il norvegese Lars Heggen, terzo a 0?6. Resta ai piedi del podio il transalpino Jules Chappaz, quarto a 0?7, precedendo al fotofinish, con lo stesso crono al decimo, il britannico James Clugnet, quinto.

LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: vince Schumacher, Pellegrino e Barp in top 20. Donne dalle 14.30 - 30 con la gara femminile, sempre con lo stesso format. oasport.it

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com

Il 20° Tour de Ski si apre con i due scandinavi (in campo maschile e femminile) davanti a tutti nelle quali della sprint a skating sulle nevi pusteresi. Tra gli uomini il fuoriclasse norge si mette alle spalle lo statunitense Gus Schumacher e il connazionale Oskar Vi - facebook.com facebook

