Totti e Baggio si sono incontrati a Dubai per condividere un momento di relax e convivialità. Tra partecipazioni a panel internazionali, risate e un’esibizione musicale, i due campioni hanno dimostrato come la passione per il calcio possa unire anche in contesti informali. Un'occasione per apprezzare il valore dello sport oltre il campo, attraverso incontri autentici e momenti di spensieratezza.

Due icone del calcio italiano si ritrovano a Dubai: tra panel internazionali, risate fuori programma e un momento musicale che dice molto più di mille statistiche. Dubai: un palcoscenico che sorprende. A Dubai c’è sempre un palcoscenico che sorprende. Questa volta tocca a due volti che non hanno bisogno di presentazioni: Francesco Totti e Roberto Baggio. Invitati a un appuntamento indicato come “World Sports Summit”, hanno portato nel Golfo un pezzo di storia del nostro calcio. L’agenda, come spesso accade in queste cornici, mescola incontri su investimenti, nuove tecnologie e racconti di spogliatoio. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Totti e Baggio: Momenti di Allegria a Dubai, tra Relax e Karaoke con 'O' Sarracino

