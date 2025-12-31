Tossinfezione di natura alimentare Cosa dice l' autopsia sul corpo di mamma e figlia morte a Campobasso

Da ilgiornale.it 31 dic 2025

L’autopsia sul caso di mamma e figlia decedute a Campobasso sta chiarendo le cause del decesso. Le analisi mirano a verificare se una tossinfezione alimentare abbia contribuito alla tragica morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, di 50 e 15 anni. La procura continua le indagini per accertare le circostanze e individuare eventuali responsabilità, mentre il quadro clinico di altri familiari resta sotto osservazione.

Il caso della mamma e della figlia morte a poche ore di distanza è ancora aperto alla ricerca della causa che ha portato al decesso delle due donne, Sara Di Vita di 15 anni e Antonella Di Ielsi, di 50 anni, e al ricovero in gravi condizioni del papà. L'unica che non sembra aver sviluppato gravi sintomi, per quanto sia attualmente sotto controllo, è stata un'altra figlia ed è partendo da questo che si sta cercando di risalire ai cibi che la famiglia ha mangiato per poter individuare il focolaio di tossine che ha innescato l'intossicazione. Quest'oggi è stata condotta l' autopsia sul corpo delle due donne, che è durata circa 7 ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

