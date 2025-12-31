Tossinfezione alimentare Madre e figlia morte | sequestrati funghi e polenta

Una recente vicenda riguarda un caso di tossinfezione alimentare, con il decesso di madre e figlia. Sono stati sequestrati funghi e polenta, mentre le autopsie non hanno ancora fornito elementi chiari sulle cause. La procura di Campobasso sta indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto, mantenendo un approccio rigoroso e attento all’ascolto delle evidenze.

''Dall'autopsia non sono emersi elementi conoscitivi immediati''. Così il procuratore della Repubblica di Campobasso, Nicola D'Angelo, al termine dell'accertamento irripetibile. Una frase che sembra escludere l'ipotesi di avvelenamento da parte di terze persone. Si tratta, invece, come ipotizzato dai primi momenti, di ingestione di tossine alimentari. Potrebbe essere accaduto la sera del 23 dicembre, quando a cena non c'era la figlia maggiore, quella che non è mai stata male. Quella sera mangiarono in 3: padre, madre e figlia minore. Avrebbero mangiato anche funghi e forse proprio i funghi sono i responsabili dell'avvelenamento mortale.

