TOP Video 2025 – Il primo gol in A di Camarda e la profezia di Corvino uno che non sbaglia

Nel 2025, Francesco Camarda ha segnato il suo primo gol in Serie A con il Lecce, dopo aver iniziato la stagione con il Milan. Le dichiarazioni di Corvino, noto dirigente, sottolineano il suo talento e il futuro promettente. Questo video ripercorre quell’evento e analizza le potenzialità di un giovane attaccante che sta emergendo nel calcio italiano.

Francesco Camarda, attaccante del Milan, continua la sua stagione con la maglia del Lecce. Il primo gol in Serie A e le parole di Corvino, un dirigente che di talento ne sa.

