Top Milan News | attacco risicato per il Cagliari Le parole di Modric e Galliani Ritorno di fiamma per Kim?
Ecco le principali notizie di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, sul Milan di Massimiliano Allegri. La trasferta a Cagliari si svolge in un momento di emergenza infortuni, mentre si attendono aggiornamenti sulle dichiarazioni di Modric e Galliani e sulle possibili novità di mercato, tra cui un ritorno di fiamma per Kim. Ecco un riepilogo delle notizie più importanti di questa mattina.
Le top news della mattinata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: tra la trasferta di Cagliari in piena emergenza infortuni, le parole di Modric e Galliani e le ultime di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Top Milan News: le parole di Suso ed Eranio verso il derby. Due nomi in vista di gennaio per l’attacco
Leggi anche: Milan, un recupero e un infortunio per Allegri. Contatti per Kim. Torna Galliani? Occhio a un ritorno
Era lo svincolato più prezioso in circolazione: ora ha trovato una nuova squadra; Fullkrug non basta, il Milan è pronto a rifondare l'attacco: 2 piste per il futuro del reparto avanzato; Milan, Allegri ritrova la coppia Pulisic-Leao in attacco; Mercato Milan, è partita l'operazione Vlahovic. Smentito l'assalto a un altro top player.
Milan, Cassano rivela la spaccatura su Thiago Silva tra Ibrahimovic e Allegri: nuovo attacco a Max - Cassano svela un retroscena sul possibile ritorno di Thiago Silva al Milan, che sarebbe stato bloccato da Allegri nonostante il parere positivo di Ibrahimovic ... sport.virgilio.it
Milan Verona, ecco le probabili formazioni delle due squadre. Per Allegri c’è ancora il dubbio in attacco: le ultime - Per Allegri c’è ancora il dubbio in attacco: le ultime Dopo la delusione in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il Milan di Massimiliano ... milannews24.com
Milan, Top news di giornata - Verso la sfida con il Cagliari tra dubbi di formazione e problemi in attacco. msn.com
«PULISIC E IL GOL DELLA VERITÀ: TRASCINA IL MILAN E METTE A TACERE IL GOSSIP!» #Pulisic #MilanVerona #SerieA #CaptainAmerica #NoFakeNews #Allegri #Scudetto - facebook.com facebook
Top #Milan news: ufficiale, #Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la #Juventus #Milan #SerieA #SempreMilan x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.