Tony Panico e Valentina Riccio si sono lasciati prima del matrimonio lui | Non riesco ad andare avanti

Tony Panico e Valentina Riccio si sono separati prima del matrimonio. Tony ha condiviso pubblicamente le ragioni della loro rottura, spiegando di non riuscire a proseguire la relazione. Recentemente, Tony ha anche affrontato le accuse di tradimento, offrendo la sua versione degli eventi. La vicenda ha attirato l’attenzione, portando alla luce i dettagli di una separazione che ha coinvolto anche accuse e malintesi.

Tony Panico e Valentina Riccio si sono lasciati: lo ha raccontato lui nelle ultime ore, svelando la sua versione dei fatti sul tradimento di cui è stato accusato. Nei prossimi mesi i due di Temptation Island si sarebbero dovuti sposare.

«Sto male, non è cambiato niente. Dopo il programma è peggiorato». Valentina Riccio non usa mezzi termini per raccontare la fine amara della sua storia con Antonio Panico, conosciuto come Tony. Dopo Temptation Island e una proposta di matrimonio dava - facebook.com facebook

