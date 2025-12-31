La Juventus sta definendo una strategia mirata per acquistare Sandro Tonali, obiettivo chiave del centrocampo. Il club sta valutando le modalità più efficaci per formalizzare l'offerta, con Spalletti già aggiornato sulla situazione. La trattativa si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento della rosa, mantenendo attenzione alle tempistiche e alle condizioni economiche. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione, che potrebbe influenzare significativamente il mercato estivo.

di come intendo operare Comolli. La Juventus ha già delineato la propria programmazione a lungo termine per la stagione 20262027, mettendo nel mirino un obiettivo di mercato assoluto: Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle rappresenta il grande investimento pianificato per l’estate, una scelta che condiziona direttamente le mosse imminenti del club. Proprio per questo motivo, la sessione di gennaio verrà gestita con estrema oculatezza, limitandosi a soluzioni low-cost o prestiti vantaggiosi che fungano da “ponte” per la seconda parte del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, la strategia del club per mettere le mani sul centrocampista. Spalletti è già stato informato

Leggi anche: Tonali Juve, retroscena sul centrocampista della Nazionale: i bianconeri ci avevano già provato negli scorsi mesi! Cosa è successo

Leggi anche: Tonali Juventus, bianconeri già al lavoro in vista dell’estate 2026. La possibile strategia per riportare il centrocampista in Serie A: i dettagli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juventus, il regalo a Spalletti si chiama Tonali: la strategia e la mossa di Sandro. Perché Frattesi sarebbe un favore all’Inter; Juventus, clamoroso colpo Tonali: i dettagli per l'affare; piano di Comolli e sacrificio di Jonathan Dav; Calciomercato Juventus, torna di moda un sogno estivo.

Juventus, il regalo a Spalletti si chiama Tonali: la strategia e la mossa di Sandro. Perché Frattesi sarebbe un favore all’Inter - Calciomercato Juventus, Spalletti spinge per Tonali ma il centrocampista dichiara il suo amore per il Newcastle. sport.virgilio.it