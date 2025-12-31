Toghe contro schiaffo alla sicurezza I giudici blindano l’imam di Torino che inneggia a Hamas | niente rimpatrio Montaruli | espulsione subito

Il tribunale ha deciso di non procedere con l’espulsione di Mohamad Shahin, imam di Torino accusato di aver espresso supporto a Hamas. La sentenza rappresenta un ostacolo alle misure di sicurezza previste dal governo, che aveva richiesto il suo rimpatrio. La questione resta al centro del dibattito tra istituzioni e autorità, evidenziando le complessità legali e politiche legate alla gestione di casi simili.

Mohamad Shahin, l’imam di Torino per cui il Viminale ha emesso un decreto di espulsione non sarà allontanato. I giudici hanno respinto un reclamo dell’Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale di Caltanissetta. Così, mentre il Viminale tenta di alzare un argine contro chi predica l’odio, una parte della magistratura sembra giocare un’altra partita. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha infatti confermato il “disco rosso” all’allontanamento immediato dell’ imam di Torino finito nel mirino del ministro Piantedosi e raggiunto da un provvedimento di espulsione del ministro Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

