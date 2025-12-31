Il San Marino ha intrapreso un percorso di cambiamenti nel proprio staff tecnico e dirigenziale, con l’esonero di Malgrati e l’arrivo di Ingenito come nuovo allenatore. Questi aggiornamenti seguono i recenti cambiamenti anche nella direzione sportiva, segnando un momento di rinnovamento per la squadra in vista della nuova stagione.

Dopo Ferroni anche Malgrati. Nel giro di qualche giorno il San Marino ha cambiato prima direttore sportivo e ora allenatore. Lo ha annunciato ieri, in serata, il club del presidente Emiliano Montanari. Nel ruolo di ds il numero uno dei biancazzurri ha ingaggiato Salvatore Dipierro. Che non ha perso tempo. "Dopo un’attenta analisi – dicono dalla società del Titano – ha deciso di rimuovere con effetto immediato mister Andrea Malgrati e il suo secondo Francesco nenciarini". Ma non è tutto. Perché Dipierro ha già anche individuato il nuovo allenatore. Domenica, al ritorno in campo dopo la sosta natalizia, nei novanta minuti sul campo del Termoli, in panchina ci sarà Corrado Ingenito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Titani, rivoluzione di Capodanno. Esonerato Malgrati, arriva Ingenito

