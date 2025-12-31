Timi Zajc squalificato per una tuta non conforme ai regolamenti | era più corta di 3 millimetri
Timi Zajc, campione del mondo e oro olimpico a Pechino 2022, è stato squalificato per aver indossato una tuta non conforme ai regolamenti. La giuria ha rilevato che la tuta era più corta di 3 millimetri rispetto alle specifiche richieste, portando alla sua esclusione dalla competizione. Questa decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle norme tecniche nelle competizioni sportive di alto livello.
Il gia campione del mondo nonché oro olimpico a Pechino 2022, Timi Zajc è stato "pizzicato" dalla giuria per aver indossato una tuta non conferme agli standard richiesti. 2° posto cancellato e ammonizione formale per la grave irregolarità davanti alla quale lo sloveno ha ironizzato sui social: "Vedremo di riallungare la situazione.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Prevc domina la prima tappa! Zajc squalificato, Hoffmann sale sul podio
Timi Zajc squalificato e Tournée de facto finita per lui x.com
