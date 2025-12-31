Timi Zajc squalificato per una tuta non conforme ai regolamenti | era più corta di 3 millimetri

Timi Zajc, campione del mondo e oro olimpico a Pechino 2022, è stato squalificato per aver indossato una tuta non conforme ai regolamenti. La giuria ha rilevato che la tuta era più corta di 3 millimetri rispetto alle specifiche richieste, portando alla sua esclusione dalla competizione. Questa decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle norme tecniche nelle competizioni sportive di alto livello.

