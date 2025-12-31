the women of god al mario spina di castiglion fiorentino per il benvenuto al 2026

Il 1° gennaio 2026, alle ore 17.30, il Castiglion Fiorentino accoglie l’anno nuovo con il concerto delle Women of God, nell’ambito del Toscana Gospel Festival. La rassegna, giunta alla 29ª edizione, rappresenta un momento di musica e comunità, offrendo un’occasione di riflessione e condivisione per la cittadinanza. L’evento si svolge presso il Mario Spina, contribuendo a iniziare il nuovo anno con un’esperienza culturale significativa.

Arezzo, 31 dicembre 2025 – Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17.30, il Castiglion Fiorentino festeggia il 2026 con il tradizionale concerto del Toscana Gospel Festival, la rassegna gospel più importante d’Italia, giunta alla 29ma edizione. Il concerto è in programma al Teatro Comunale Mario Spina e protagonista sarà il coro “The Women of God”, una formazione composta da un organico di nove elementi: sei cantanti, le 'Donne di Dio', come ci suggerisce il titolo e una band. Un vero e proprio 'portrait on time' con le sonorità di un tempo lontano, alla scoperta di un genere musicale che ha rivoluzionato e ispirato il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

