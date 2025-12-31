The Palace: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, 31 dicembre 2025, Rai 3 vi accompagna a brindare al 2026 con il film The Palace, pellicola del 2023 diretta da Roman Pola?ski. È ambientato nell’hotel svizzero dove lo stesso regista passò il 31 dicembre 1999 aspettando il nuovo millennio. Ma vediamo insieme la trama e il cast. Trama. Il film di Polanski è un grottesco dramma ambientato il 31 dicembre 1999. Il Palace Hotel, è un albergo di gran lusso situato all’interno di un castello degli inizi del Novecento immerso nelle montagne svizzere. La struttura ricorda un luogo fiabesco completamente ricoperto dalla neve. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Palace: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3

Leggi anche: 1917: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Leggi anche: Moonfall: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tutto lo staff di Fontebella Palace Hotel Assisi - Il Frantoio - Ristorante Assisi – Ribelle vi augura un Natale pieno di Pace e Serenità #camminatasilensiosa #assisi #natale2024 Templari Oggi - Templarioggi.it - facebook.com facebook