Tfr all' Inps rischio boomerang per le imprese

Il trasferimento del Tfr all'Inps rappresenta un tema di attualità che può influenzare le imprese e i lavoratori. Con l’approssimarsi del dibattito sulla Legge di Bilancio, si discute delle possibili implicazioni di questa misura, che potrebbe avere effetti diversi sul settore lavorativo e sulla gestione delle risorse. È importante analizzare attentamente i rischi e le opportunità legate a questa scelta, valutando le conseguenze a breve e lungo termine.

Alla vigilia del dibattito sulla Legge di Bilancio mi ero preso la briga di lanciare una proposta, forse un po' troppo liberale e liberista: liberiamo il Tfr e restituiamolo ai lavoratori, rimettendolo in busta paga. Era facile prevedere che quei 105 miliardi assorbiti dall'Inps negli ultimi 17 anni costituissero un capitale troppo goloso per passare inosservato. Infatti, l'appetito vien mangiando e la Legge di Bilancio 2026 si prefigge di aggiungere a quel bottino altre risorse che finiranno per restare improduttive, ma destinate alla spesa corrente dello Stato. Dal prossimo anno l'obbligo di conferire il Tfr all'Inps riguarderà tutte le imprese che abbiano almeno 50 dipendenti, comprese quelle che hanno raggiunto questa dimensione nel corso del tempo, e che finora erano esentate se all'atto della loro costituzione fossero state sotto la soglia.

