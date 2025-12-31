Tesseramento irregolare, Pietraia va ko a tavolino. La decisione cambia la classifica di Terza categoria.

Nel campionato di Terza categoria, girone A, la Pietraia perde tre punti a tavolino a seguito di un tesseramento irregolare, nonostante la vittoria sul campo contro la Monterchiese del 7 dicembre. La decisione influisce sulla classifica, modificando la posizione delle squadre coinvolte e sottolineando l'importanza del rispetto delle norme regolamentari nell'ambito sportivo.

Cambia la classifica nel campionato di Terza categoria, nel girone A. La Pietraia perde tre punti a tavolino nonostante sul campo lo scorso 7 dicembre avesse vinto contro la Monterchiese per 2-1. La motivazione è tutta nel bollettino del giudice sportivo Marcello Lazzeri (nella foto) che ha accolto il reclamo presentato dalla Monterchiese che lamentava l’utilizzo del calciatore Xhuliano Pici nella squadra della Pietraia, che non aveva i titoli per scendere in campo. Da un controllo è stato possibile verificare che in effetti la data del tesseramento risulta posteriore alla partita. Da qui la decisione di respingere la documentazione prodotta dalla Pietraia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

